Дорожники рассказали, когда ждут первые снегопады в Челябинской области

Он пояснил, что работа дорожных служб носит сезонный характер, и подготовку к зимнему периоду дорожники начинают ещё в конце мая. В течение лета готовят технику, производственные базы, закупают противогололёдные материалы. Причём занимаются этим все подрядчики, вне зависимости от того, за какие дороги они отвечают — федеральные, региональные или муниципальные.

— Первые снегопады в горно-заводской зоне мы ожидаем примерно на следующей неделе, — рассказал на пресс-конференции в «КП-Челябинск» Владимир Муравьев. — Пусть они будут небольшие, при плюсовой температуре, но традиционно день первых осадков в виде снега приходится примерно на 28−29 сентября. И эта статистика из года в год плюс-минус подтверждается.

К этому моменту у подрядных организаций, обслуживающих в регионе федеральные дороги, будет готово порядка 125 единиц техники. Из них — около 70 комбинированных дорожных машин, которые непосредственно выполняют работы по перераспределению противогололёднных материалов, по снегоочистке. Техника преимущественно отечественная.

— Будут готовы и специалисты, которые заняты на этих работах, их количество измеряется сотнями, практически около тысячи человек в службах содержания заняты на выполнении работ по обслуживание федеральных автомобильных дорог в зимний период, — добавил руководитель Урпдор «Южный Урал».

Помимо этого, Упрдор совместно с Челябинским госуниверсистетом планируют осенью запустить чат-бот, с помощью которого можно будет сообщать о проблемах и происшествиях на трассах. А пока узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351)266−65−63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).