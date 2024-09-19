Прокуратура Самары заинтересовалась проблемами благоустройства Ерик парка

Напомним, в парке были гамаковые зоны, которые обошлись бюджету в более чем 2,3 миллиона рублей. Однако сейчас гамаков нет. Их убрали, потому что они повреждены, а заменить их слишком дорого. Столы и лавочки в парке оказались некачественными и начали разваливаться. А качели оказались расположены так близко к деревянным стойкам, что можно получить травму.