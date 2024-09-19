Прокуратура Самары заинтересовалась проблемами благоустройства Ерик парка

В Самаре прокуратура и представители областного отделения Народного фронта начали проверку качества работ при благоустройстве Ерик парка в Куйбышевском районе. Общественники ранее отметили, что территория находится в плачевном состоянии после недавнего обновления. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
«Организована проверка исполнения требований законодательства, регламентирующего обеспечение безопасного пребывания граждан в общественных пространствах», — рассказали в надзорном ведомстве.
По результатам прокурорской проверки будет дана оценка действиям подрядной организации и органов местного самоуправления. В контрольном органе также будет решен вопрос о соответствующих мерах реагирования.
Напомним, в парке были гамаковые зоны, которые обошлись бюджету в более чем 2,3 миллиона рублей. Однако сейчас гамаков нет. Их убрали, потому что они повреждены, а заменить их слишком дорого. Столы и лавочки в парке оказались некачественными и начали разваливаться. А качели оказались расположены так близко к деревянным стойкам, что можно получить травму.