Странные дорожные знаки на левом берегу Воронежа прокомментировали в мэрии

Ранее читатель 36ON сфотографировал дорожный знак «движение по полосам», который, при его соблюдении, неминуемо приведет к ДТП. Знаки установили на перекрестке улиц Брусилова и Ленинградской, рядом с новым жилым комплексом, строительство которого ведет ДСК. «Данные знаки не согласованы, установлены застройщиком, до него уже доведена информация о необходимости их демонтажа», — сообщили 36ON в городской администрации. Портал 36ON будет следить за ситуацией.