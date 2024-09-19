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Странные дорожные знаки на левом берегу Воронежа прокомментировали в мэрии

В городской администрации разъяснили ситуацию с появившимися странными дорожными знаками.

Источник: 36ON

Ранее читатель 36ON сфотографировал дорожный знак «движение по полосам», который, при его соблюдении, неминуемо приведет к ДТП. Знаки установили на перекрестке улиц Брусилова и Ленинградской, рядом с новым жилым комплексом, строительство которого ведет ДСК. «Данные знаки не согласованы, установлены застройщиком, до него уже доведена информация о необходимости их демонтажа», — сообщили 36ON в городской администрации. Портал 36ON будет следить за ситуацией.