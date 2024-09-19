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Компактные и современные: на «Марьиной Роще» БКЛ установили новые турникеты

Они принимают все способы оплаты проезда — от классических до самых инновационных.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро заработали новые турникеты. Одна из их главных особенностей — вертикальное расположение панели оплаты.

«Новый компактный корпус турникетов позволит увеличить пропускную способность до 30 процентов. Как и остальные, они принимают все способы оплаты — от классических до самых инновационных. В рамках программы развития транспортного комплекса Москвы до 2030 года мы внедряем лучшие российские технологии. На цифровой станции “Марьина Роща” БКЛ, которую открыл Сергей Собянин, пассажиры уже могут познакомиться с транспортными сервисами будущего. Здесь можно оценить работу и внешний вид обновленных турникетов», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Все новые турникеты принимают оплату по биометрии. Место для оплаты проезда с помощью распознавания лица имеет световую индикацию. Если все прошло успешно, стойка подсвечивается зеленым цветом.

метро