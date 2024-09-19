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В Уфе в «Ночь 1000 велосипедистов» введут ограничения движения

В Уфе 20 сентября состоится «Ночь 1000 велосипедистов». Как сообщили в пресс-службе Минтранса Башкирии, в связи с этим в городе ограничат движение.

Источник: Минтранс РБ

Так, с 21:00 19 сентября до 23:59 20 сентября закроют площадь Машиностроителей.

20 сентября с 20:00 до 23:59 перекроют улицы по маршруту велозаезда:

— улица Машиностроителей (от Интернациональной до Кольцевой);

— улица Кольцевая (от Борисоглебской до Ульяновых);

— улица Ульяновых (от Кольцевой до Первомайской);

— улица Первомайская (от Ульяновых до Машиностроителей).

Также могут быть заблокированы выезды из прилегающих дворов.

Схема движения маршрутов общественного транспорта в этот период будет изменена, временно прекратят работу троллейбусы №№ 4, 9, 10 и 15.