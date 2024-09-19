В Уфе в «Ночь 1000 велосипедистов» введут ограничения движения

Так, с 21:00 19 сентября до 23:59 20 сентября закроют площадь Машиностроителей.
20 сентября с 20:00 до 23:59 перекроют улицы по маршруту велозаезда:
— улица Машиностроителей (от Интернациональной до Кольцевой);
— улица Кольцевая (от Борисоглебской до Ульяновых);
— улица Ульяновых (от Кольцевой до Первомайской);
— улица Первомайская (от Ульяновых до Машиностроителей).
Также могут быть заблокированы выезды из прилегающих дворов.
Схема движения маршрутов общественного транспорта в этот период будет изменена, временно прекратят работу троллейбусы №№ 4, 9, 10 и 15.