Час из будней «СТБ-Охрана»: помогут и защитят в любых ситуациях

Первый случай произошел в одном из магазинов крупной сети разливных напитков в ЦАО г. Омска. В 20:40 на пульт «СТБ-Охрана» поступила информация о нажатии тревожной кнопки на объекте, экипаж № 56 незамедлительно прибыл на место происшествия. Сотрудница заведения сообщила, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбил и испортил товар на значительную сумму, а затем скрылся. Благодаря слаженным действиям специалистов «СТБ-Охрана», агрессивный нарушитель был задержан неподалеку по горячим следам. В соответствии с Законом «О частной детективной и охранной деятельности» к нему были применены спецсредства. Мужчину передали полиции для выяснения всех обстоятельств.