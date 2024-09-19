Час из будней «СТБ-Охрана»: помогут и защитят в любых ситуациях

Вчера в Центральном округе г. Омска случился ряд инцидентов, два из которых могли привести к нежелательным последствиям, если бы не оперативная работа специалистов-охранников.
Первый случай произошел в одном из магазинов крупной сети разливных напитков в ЦАО г. Омска. В 20:40 на пульт «СТБ-Охрана» поступила информация о нажатии тревожной кнопки на объекте, экипаж № 56 незамедлительно прибыл на место происшествия. Сотрудница заведения сообщила, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбил и испортил товар на значительную сумму, а затем скрылся. Благодаря слаженным действиям специалистов «СТБ-Охрана», агрессивный нарушитель был задержан неподалеку по горячим следам. В соответствии с Законом «О частной детективной и охранной деятельности» к нему были применены спецсредства. Мужчину передали полиции для выяснения всех обстоятельств.
Спустя час, в 21:48, дежурный пульта получил очередной сигнал о нажатии тревожной кнопки из Центрального округа, на этот раз — из круглосуточного мини-маркета. Группа быстрого реагирования № 58 через несколько минут прибыла по указанному адресу. Работница магазина пожаловалась на двоих нетрезвых мужчин, находившихся в торговом зале, с ее слов, они вели себя грубо и словесно угрожали ей. Сотрудники провели с правонарушителями разъяснительную беседу, после чего молодые люди извинились и покинули объект. Конфликт был улажен без привлечения полиции.
Таким образом, два совершенно разных инцидента были успешно разрешены благодаря профессиональным действиям ГБР. В первом случае нарушитель был задержан и передан полиции, а во втором — конфликт удалось урегулировать на месте. Эти события подчеркивают важность своевременной реакции и компетентного подхода в обеспечении безопасности охраняемых объектов.