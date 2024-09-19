Новая детская спортивная площадка появилась на Левобережье Омска

В Кировском округе Омска на улице Лукашевича, 10 появилась новая детская спортивно-игровая площадка «Мир детства».
Детскую площадку установили по инициативе Омского областного общественного фонда поддержки детского и массового спорта.
«Многофункциональная площадка станет эффективным средством популяризации здорового образа жизни в системе семейных ценностей. Дети и подростки смогут бесплатно заниматься на уличных тренажерах в любое время», — рассказал президент фонда Михаил Расин.
Установка площадки прошла за счет средств муниципального гранта для победителей в номинации «Решают люди».
Ранее мы писали, что в Советском округе открыли новую спортивную площадку.