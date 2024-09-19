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Новая детская спортивная площадка появилась на Левобережье Омска

В городе продолжается реализация инициативных проектов омичей.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском округе Омска на улице Лукашевича, 10 появилась новая детская спортивно-игровая площадка «Мир детства».

Детскую площадку установили по инициативе Омского областного общественного фонда поддержки детского и массового спорта.

«Многофункциональная площадка станет эффективным средством популяризации здорового образа жизни в системе семейных ценностей. Дети и подростки смогут бесплатно заниматься на уличных тренажерах в любое время», — рассказал президент фонда Михаил Расин.

Установка площадки прошла за счет средств муниципального гранта для победителей в номинации «Решают люди».

Ранее мы писали, что в Советском округе открыли новую спортивную площадку.