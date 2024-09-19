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Помимо заморозков, на этих выходных в Омскую область придут дожди

В отдельных районах региона усилится ветер.

Сейчас в Олбани: +14° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +17°
Источник: Om1 Омск

По данным Обь-Иртышского УГМС, ночные заморозки в регионе продолжатся до конца недели. При этом температура воздуха днём будет плюсовая. На выходных в северо-западных районах Омской области начнёт холодать.

Так, 20 сентября, температура воздуха ночью составит +1…+6 градусов. Днём потеплеет до +16…+21 градуса. Местами в этот день возможен туман.

В субботу, 21 сентября, ночью ожидается +3…+8 градусов. Днём синоптики прогнозируют небольшой дождь при температуре +16…+21 градус.

В воскресенье, 22 сентября, кратковременные дожди снова пройдут в регионе. Ночью столбик термометра покажет +6…+11 градусов, днём потеплеет до +17…+22 градусов. Однако в отдельных районах порывы ветра составят 15−20 м/с.

Ранее стал известен предварительный прогноз погоды в Омской области на октябрь. Местных жителей ждёт холодный, но практически сухой месяц.