Три новых детсада на 300 мест появится в Иркутской области

До конца 2024 года в Иркутской области сдадут три новых дошкольных учреждения. Как сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на замминистра образования Наталью Краснову, новые детсады появятся в Иркутске, Черемхово и Тулунском районе.
— В целом сейчас вопрос доступности дошкольного образования практически решен. При этом, несмотря на снижение численности дошкольников, которую мы отмечаем несколько последних лет, продолжается строительство и капремонты детсадов, этот вопрос постоянно находится на контроле губернатора Игоря Кобзева, — сказала Наталья Краснова.
На текущий год в Иркутской области проживают более 200 тысяч детсадовцев, в том числе груднички. А в детские сады ходит более 128 тысяч детей. Начиная с 2019 года по нацпроекту «Демография», «Образование» и госпрограмм «Развитие образования», "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России было построено 39 детских садов суммарно на 5,4 тысячи мест. Полное обновление прошли 74 объекта дошкольного образования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 20 октября на пересечении Маяковского и Чайковского запретят поворачивать налево.