Три новых детсада на 300 мест появится в Иркутской области

На текущий год в Иркутской области проживают более 200 тысяч детсадовцев, в том числе груднички. А в детские сады ходит более 128 тысяч детей. Начиная с 2019 года по нацпроекту «Демография», «Образование» и госпрограмм «Развитие образования», "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России было построено 39 детских садов суммарно на 5,4 тысячи мест. Полное обновление прошли 74 объекта дошкольного образования.