Где 28 сентября во Владивостоке перекроют дороги из-за международного марафона: полный список улиц

Участники «Мостов Владивостока» будут преодолевать живописные трассы, проходящие через Русский и Золотой мосты, с финишем на центральной площади города. В рамках мероприятия предусмотрены дистанции на любой вкус: от 5 км до марафонских 42,2 км, а также детская дистанция в 1 км и командная эстафета.