Где 28 сентября во Владивостоке перекроют дороги из-за международного марафона: полный список улиц

«Важно заранее планировать свои поездки и учитывать возможные задержки в движении. Присоединяйтесь к празднику спорта и поддержите участников марафона!», — предупреждают организаторы марафона.
Участники «Мостов Владивостока» будут преодолевать живописные трассы, проходящие через Русский и Золотой мосты, с финишем на центральной площади города. В рамках мероприятия предусмотрены дистанции на любой вкус: от 5 км до марафонских 42,2 км, а также детская дистанция в 1 км и командная эстафета.
Однако из-за проведения марафона в этот день движение автомобилей на ряде улиц будет ограничено. Ниже представлен список участков, где возможны затруднения:
Русский мост:
С 07:50 до 08:10 — от пересечения с улицей Бархатной до въездного кольца на о. Русский (левая встречная полоса).
С 07:30 до 12:00 — от въезда на о. Русский до дорожной развязки при пересечении улицы Бархатная с улицей Коммунаров.
Университетский проспект:
С 07:30 до 10:32 — от пересечения с улицей Академика Касьянова до пересечения с улицей Кронштадтская.
С 07:30 до 11:26 — от въезда на о. Русский до пересечения с улицей Академика Касьянова.
Улица Коммунаров:
С 09:00 до 12:30 — от развязки при пересечении улицы Бархатная с улицей Коммунаров до пересечения с улицей Героев-Тихоокеанцев.
Улица Героев-Тихоокеанцев:
С 09:00 до 12:39 — от пересечения с улицей Коммунаров до съезда на улицу Окатовая.
Улица Олега Кошевого:
С 09:00 до 12:52 — от улицы Окатовая до пересечения улицы Калинина с улицей Черемуховой.
Золотой мост:
С 09:00 до 13:13 — от пересечения улицы Калинина с улицей Черемуховая до заезда на Золотой мост.
Улица Всеволода Сибирцева:
С 09:00 до 13:18 — от съезда с Золотого моста до пересечения с улицей Пушкинская, 33.
Улица Пушкинская:
С 09:00 до 13:20 — на съезде с улицы Пушкинская на улицу Светланская (от дома 33 по улице Пушкинская до пересечения с улицей Светланская, 83а).
Улица Светланская:
С 09:00 до 13:22 — от пересечения с улицей Капитана Шефнера до пересечения со Светланским переулком.
С 08:00 до 13:30 — от пересечения со Светланским переулком до дома 35 по улице Светланская.
С 07:30 до 13:50 — от дома 35 по улице Светланская до пересечения с Океанским проспектом.
Для удобства горожан и гостей города предусмотрены объезды через следующие улицы:
- Борисенко
- Фадеева
- Коммунаров
- Вилкова
- Окатовая
- Запорожская
- Харьковская
- Калинина
- Черемуховая
- Гульбиновича
- Терешковой
- Надибаидзе
- Фастовская
- Светланская
- Всеволода Сибирцева
- Суханова
- Володарского
- Пушкинской
- Баневура
- Семеновской
- Океанский проспект