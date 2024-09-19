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Где 28 сентября во Владивостоке перекроют дороги из-за международного марафона: полный список улиц

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября, ФедералПресс. 28 сентября во Владивостоке пройдет международный марафон «Мосты Владивостока», который соберет спортсменов из разных уголков мира. В этот день часть улиц города будет временно недоступна для автомобилистов.

«Важно заранее планировать свои поездки и учитывать возможные задержки в движении. Присоединяйтесь к празднику спорта и поддержите участников марафона!», — предупреждают организаторы марафона.

Участники «Мостов Владивостока» будут преодолевать живописные трассы, проходящие через Русский и Золотой мосты, с финишем на центральной площади города. В рамках мероприятия предусмотрены дистанции на любой вкус: от 5 км до марафонских 42,2 км, а также детская дистанция в 1 км и командная эстафета.

Однако из-за проведения марафона в этот день движение автомобилей на ряде улиц будет ограничено. Ниже представлен список участков, где возможны затруднения:

Русский мост:

С 07:50 до 08:10 — от пересечения с улицей Бархатной до въездного кольца на о. Русский (левая встречная полоса).

С 07:30 до 12:00 — от въезда на о. Русский до дорожной развязки при пересечении улицы Бархатная с улицей Коммунаров.

Университетский проспект:

С 07:30 до 10:32 — от пересечения с улицей Академика Касьянова до пересечения с улицей Кронштадтская.

С 07:30 до 11:26 — от въезда на о. Русский до пересечения с улицей Академика Касьянова.

Улица Коммунаров:

С 09:00 до 12:30 — от развязки при пересечении улицы Бархатная с улицей Коммунаров до пересечения с улицей Героев-Тихоокеанцев.

Улица Героев-Тихоокеанцев:

С 09:00 до 12:39 — от пересечения с улицей Коммунаров до съезда на улицу Окатовая.

Улица Олега Кошевого:

С 09:00 до 12:52 — от улицы Окатовая до пересечения улицы Калинина с улицей Черемуховой.

Золотой мост:

С 09:00 до 13:13 — от пересечения улицы Калинина с улицей Черемуховая до заезда на Золотой мост.

Улица Всеволода Сибирцева:

С 09:00 до 13:18 — от съезда с Золотого моста до пересечения с улицей Пушкинская, 33.

Улица Пушкинская:

С 09:00 до 13:20 — на съезде с улицы Пушкинская на улицу Светланская (от дома 33 по улице Пушкинская до пересечения с улицей Светланская, 83а).

Улица Светланская:

С 09:00 до 13:22 — от пересечения с улицей Капитана Шефнера до пересечения со Светланским переулком.

С 08:00 до 13:30 — от пересечения со Светланским переулком до дома 35 по улице Светланская.

С 07:30 до 13:50 — от дома 35 по улице Светланская до пересечения с Океанским проспектом.

Для удобства горожан и гостей города предусмотрены объезды через следующие улицы:

  • Борисенко
  • Фадеева
  • Коммунаров
  • Вилкова
  • Окатовая
  • Запорожская
  • Харьковская
  • Калинина
  • Черемуховая
  • Гульбиновича
  • Терешковой
  • Надибаидзе
  • Фастовская
  • Светланская
  • Всеволода Сибирцева
  • Суханова
  • Володарского
  • Пушкинской
  • Баневура
  • Семеновской
  • Океанский проспект