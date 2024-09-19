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Сергей Безруков предложил построить кинокластер в Ростове-на-Дону

Сергей Безруков предложил создать кинокластер на левом берегу Дона в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Народный артист России Сергей Безруков предложил построить кинокластер в Ростове-на-Дону. Тема обсуждалась в эфире телеканала «Дон 24».

Актер уверен, что донская столица может стать кинематографическим сердцем страны.

— На Левбердоне, допустим, построить мощный кинематографический кластер. Думаю, сюда потянулись бы снимать с большим удовольствием, — сказал Сергей Безруков в студии программы «Сердце Юга. Ростов-на-Дону».

По мнению гостя передачи, наличие павильонов для съемок и специальной аппаратуры «было бы большим плюсом для региона».