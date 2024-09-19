Народный артист России Сергей Безруков предложил построить кинокластер в Ростове-на-Дону. Тема обсуждалась в эфире телеканала «Дон 24».
Актер уверен, что донская столица может стать кинематографическим сердцем страны.
— На Левбердоне, допустим, построить мощный кинематографический кластер. Думаю, сюда потянулись бы снимать с большим удовольствием, — сказал Сергей Безруков в студии программы «Сердце Юга. Ростов-на-Дону».
По мнению гостя передачи, наличие павильонов для съемок и специальной аппаратуры «было бы большим плюсом для региона».