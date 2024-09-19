В городе Башкирии из школ эвакуировали более 1300 учащихся и сотрудников.

В Стерлитамаке сегодня днем из трех школ — № 1, 7 и 31 — эвакуировали учащихся и сотрудников, всего более 1300 человек. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ, во всех учебных заведениях произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации.