На двух участках улицы Баррикад Иркутска закроют движение до 29 декабря

— С 8:00 23 сентября до 22:00 29 декабря будет закрыто движение транспорта на двух участках улицы Баррикад: от пересечения с ул. Декабристов до пересечения с ул. Юлиуса Фучика, от пересечения с ул. Писарева до пересечения с ул. Черского, — поделились в администрации.