На двух участках улицы Баррикад Иркутска закроют движение до 29 декабря

В Иркутске на двух участках улицы Баррикад закроют проезд для транспорта. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, изменение в движении начнет действовать с 23 сентября.
— С 8:00 23 сентября до 22:00 29 декабря будет закрыто движение транспорта на двух участках улицы Баррикад: от пересечения с ул. Декабристов до пересечения с ул. Юлиуса Фучика, от пересечения с ул. Писарева до пересечения с ул. Черского, — поделились в администрации.
Такие изменения в схеме движения связаны со строительством тепломагистрали от ТК-7Е по улице Баррикад. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать маршруты.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре на пересечении двух улиц будет нельзя поворачивать в левую сторону. На перекрестке появится соответствующий знак.