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В мэрии Уфы рассказали, как перекроют дороги в «Ночь 1000 велосипедистов»

Закрыты для автотранспорта будут несколько улиц.

В пятницу, 20 сентября, в Уфе пройдет акция «Ночь 1000 велосипедистов», сообщают в администрации города.

В 21:00 участники стартуют с площади Машиностроителей, чтобы проехать 7 км по маршруту: ул. Кольцевая — Ульяновых — Первомайская. Сбор участников на площади Машиностроителей в 20:00.

В рамках «Ночи 1000 велосипедистов» также пройдет женский забег «Тысяча и одна ночь»:

— Дистанция: 5,6 км по ул. Первомайской.

— Укороченный вариант: 3,4 км.

— Старт и финиш: площадь перед ДК «Моторостроитель».

В связи с проведением мероприятий движение автотранспорта в северной части Уфы будет ограничено. Площадь Машиностроителей будет закрыта с 21:00 19 сентября до 23:59 20 сентября.

20 сентября с 20:00 до 23:59 будут перекрыты следующие улицы:

— ул. Машиностроителей (от Интернациональной до Кольцевой).

— ул. Кольцевая (от Борисоглебской до Ульяновых).

— ул. Ульяновых (от Кольцевой до Первомайской).

— ул. Первомайская (от Ульяновых до Машиностроителей).

Возможны блокировки выездов из прилегающих дворов.

Схема движения маршрутов общественного транспорта будет изменена. Приостановят работу троллейбусы №№ 4, 9, 10 и 15.