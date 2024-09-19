В мэрии Уфы рассказали, как перекроют дороги в «Ночь 1000 велосипедистов»

В пятницу, 20 сентября, в Уфе пройдет акция «Ночь 1000 велосипедистов», сообщают в администрации города.
В 21:00 участники стартуют с площади Машиностроителей, чтобы проехать 7 км по маршруту: ул. Кольцевая — Ульяновых — Первомайская. Сбор участников на площади Машиностроителей в 20:00.
В рамках «Ночи 1000 велосипедистов» также пройдет женский забег «Тысяча и одна ночь»:
— Дистанция: 5,6 км по ул. Первомайской.
— Укороченный вариант: 3,4 км.
— Старт и финиш: площадь перед ДК «Моторостроитель».
В связи с проведением мероприятий движение автотранспорта в северной части Уфы будет ограничено. Площадь Машиностроителей будет закрыта с 21:00 19 сентября до 23:59 20 сентября.
20 сентября с 20:00 до 23:59 будут перекрыты следующие улицы:
— ул. Машиностроителей (от Интернациональной до Кольцевой).
— ул. Кольцевая (от Борисоглебской до Ульяновых).
— ул. Ульяновых (от Кольцевой до Первомайской).
— ул. Первомайская (от Ульяновых до Машиностроителей).
Возможны блокировки выездов из прилегающих дворов.
Схема движения маршрутов общественного транспорта будет изменена. Приостановят работу троллейбусы №№ 4, 9, 10 и 15.