Олбани
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже с 19 сентября изменился маршрут двух автобусов

Власти изучат эффективность этого решения в течение месяца.

С четверга, 19 сентября, изменился маршрут автобусов №№ 20 и 50. Теперь они поедут по другому пути от конечной остановки «Перхоровича».

Автобусы № 20 направятся по улицам Перхоровича, Южно-Моравской, Космонавта Комарова, Олеко Дундича, Писателя Маршака и далее по маршруту.

Автобусы № 50 поедут по улицам Любы Шевцовой, Шендрикова, Южно-Моравской, Космонавта Комарова, Олеко Дундича, и далее по маршруту.

Изменения точно будут действовать в течение ближайшего месяца. По задумке властей, они сделаны для удобства пассажиров. По более оживленному участку пути пустили автобусы № 20, где с недавнего времени работают автобусы среднего класса. Если эффективность изменений подтвердится, то в обратную сторону маршруты не поменяются.