В Воронеже с 19 сентября изменился маршрут двух автобусов

Изменения точно будут действовать в течение ближайшего месяца. По задумке властей, они сделаны для удобства пассажиров. По более оживленному участку пути пустили автобусы № 20, где с недавнего времени работают автобусы среднего класса. Если эффективность изменений подтвердится, то в обратную сторону маршруты не поменяются.