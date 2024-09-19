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Jamie xx выпустил сингл Waited All Night c Роми и Оливером Симом из The xx

Британский диджей и продюсер Jamie xx объединился со своими коллегами по группе The xx, Роми и Оливером Симом, для создания трека Waited All Night. Песня войдет в первый за девять лет альбом музыканта In Waves, выход которого ожидается 20 сентября.

Источник: Звук

Британский диджей и продюсер Jamie xx объединился со своими коллегами по группе The xx, Роми и Оливером Симом, для создания трека Waited All Night. Песня войдет в первый за девять лет альбом музыканта In Waves, выход которого ожидается 20 сентября.

Печальная, но при этом танцевальная композиция с отголосками гэриджа рассказывает о несчастной любви. Waited All Night стала первой с 2017 года совместной работой участников The xx.

В июле стало известно, что трио работает над новым лонгплеем. За семь лет, прошедшие с релиза их пластинки I See You, Роми представила сольный студийник Mid Air (2023), Оливер — альбом Hideous Bastard (2022), а Джейми выпускал синглы и ремиксы.