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Жителей Башкирии предупредили о заморозках и тумане

Завтра, 20 сентября, в Башкирии ожидаются заморозки до −2° и туман видимостью 500 метров и менее. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Сейчас в Олбани: +14° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +17°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Также в регионе прогнозируются кратковременные дожди, в южных районах без существенных осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +6,+11°, по югу до +1°, днем +15,+20°.