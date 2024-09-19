Жителей Башкирии предупредили о заморозках и тумане

Также в регионе прогнозируются кратковременные дожди, в южных районах без существенных осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +6,+11°, по югу до +1°, днем +15,+20°.
Завтра, 20 сентября, в Башкирии ожидаются заморозки до −2° и туман видимостью 500 метров и менее. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Также в регионе прогнозируются кратковременные дожди, в южных районах без существенных осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +6,+11°, по югу до +1°, днем +15,+20°.