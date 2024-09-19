Осенний субботник пройдет в Хабаровском крае 21 сентября

«Приглашаю всех жителей региона принять участие в важной инициативе: очистке наших городов и сел от мусора, благоустройстве общественных пространств и территорий. Призываю также представителей бизнеса и управляющие компании не оставаться в стороне. Только объединив усилия, мы сможем и будем изменять наш мир к лучшему. Давайте сделаем наш край еще более красивым и комфортным для жизни», — сказал Дмитрий Демешин.