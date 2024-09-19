Олбани
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще четыре остановки в Волгограде оборудуют стеклянными павильонами

Подрядчик уже притупил к работам на Спартановке.

Источник: Комсомольская правда

Павильоны из металла и закаленного стекла с лавочками и урнами в сентябре установят на четырех остановках общественного транспорта в Волгограде. Подрядная организация уже приступила к работам на двух точках в северной части города. Посадочные площадки «Новая Спартановка» и «Парк Памяти» оборудуют в Тракторозаводском районе, сообщили в мэрии. Павильоны здесь будут нестандартными.

— Через обе остановки следует сразу несколько видов общественного транспорта, предусмотрена установка павильонов увеличенной площади — ширина конструкции составит более 6 метров, — рассказали в мэрии.

Для ожидающих транспорт пассажиров в каждом павильоне поставят по две лавочки из гранита с деревянным сидением.

Также новые павильоны появятся на остановке «Ул. Кабардинская» в Советском районе и на «Ул. 51-й Гвардейской Дивизии» в Дзержинском.