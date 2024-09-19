Еще четыре остановки в Волгограде оборудуют стеклянными павильонами

Павильоны из металла и закаленного стекла с лавочками и урнами в сентябре установят на четырех остановках общественного транспорта в Волгограде. Подрядная организация уже приступила к работам на двух точках в северной части города. Посадочные площадки «Новая Спартановка» и «Парк Памяти» оборудуют в Тракторозаводском районе, сообщили в мэрии. Павильоны здесь будут нестандартными.