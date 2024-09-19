Еще четыре остановки в Волгограде оборудуют стеклянными павильонами

Павильоны из металла и закаленного стекла с лавочками и урнами в сентябре установят на четырех остановках общественного транспорта в Волгограде. Подрядная организация уже приступила к работам на двух точках в северной части города. Посадочные площадки «Новая Спартановка» и «Парк Памяти» оборудуют в Тракторозаводском районе, сообщили в мэрии. Павильоны здесь будут нестандартными.
— Через обе остановки следует сразу несколько видов общественного транспорта, предусмотрена установка павильонов увеличенной площади — ширина конструкции составит более 6 метров, — рассказали в мэрии.
Для ожидающих транспорт пассажиров в каждом павильоне поставят по две лавочки из гранита с деревянным сидением.
Также новые павильоны появятся на остановке «Ул. Кабардинская» в Советском районе и на «Ул. 51-й Гвардейской Дивизии» в Дзержинском.