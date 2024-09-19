В Башкирии отремонтируют дорогу Магнитогорск — Ира

На участке от поворота на Нижнесюрюбаево до поворота на Верхнесюрюбаево протяженностью почти 2 км подрядчик выполнил фрезерование старого покрытия и приступил к устранению неровностей. После этого дорожники выполнят устройство выравнивающего слоя и покрытия.