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В Башкирии отремонтируют дорогу Магнитогорск — Ира

В Кугарчинском районе ремонтируют дорогу Магнитогорск — Ира в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Источник: Башинформ

На участке от поворота на Нижнесюрюбаево до поворота на Верхнесюрюбаево протяженностью почти 2 км подрядчик выполнил фрезерование старого покрытия и приступил к устранению неровностей. После этого дорожники выполнят устройство выравнивающего слоя и покрытия.

— Магнитогорск — Ира входит в опорную дорожную сеть республики. Трасса проходит по нескольким районам и обеспечивает транспортную связь Башкирии с Челябинской областью. Трафик на данной дороге достаточно высокий и составляет более 6 тысяч автомобилей в сутки. Поэтому планомерно ведём ремонт этой трассы, — прокомментировала глава минтранса Башкирии Любовь Минакова.

Все работы на данном участке дороги планируется завершить до конца 2024 года. Напомним, в этом году в Башкортостане в рамках БКД планируется отремонтировать более 61 км опорной дорожной сети.