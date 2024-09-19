Стало известно, когда включат отопление в Нижнем Новгороде

97% жилых домов готовы к отопительному сезону в Нижнем Новгороде. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры.
По состоянию на 18 сентября, в 7689 многоквартирных домах прошли работы по промывке труб и гидравлические испытания. Еще в 216 зданиях они завершаются. До начала отопительного сезона теплоснабжающие организации также провели пробные топки в городе. Всего проверку прошел 71 источник.
При этом дата, когда планируется начать подавать тепло в жилые дома, пока не сообщается. Это зависит от прогноза погоды, который предоставляет Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды мэрии. По нормативам, отопление включают при достижении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 градусов Цельсия в течение пяти суток. Пока этот показатель не достигнут.
«При достижении нормативной среднесуточной температуры наружного воздуха в городе Нижнем Новгороде будет начат отопительный период», — пояснили в администрации города.
Самыми первыми тепло получат детские сады, школы, больницы, затем — многоквартирные жилые дома, учебные заведения и только потом — общественные и промышленные предприятия.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что опубликован прогноз погоды на новую рабочую неделю в Нижнем Новгороде с 16 по 20 сентября.