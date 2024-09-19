Стало известно, когда включат отопление в Нижнем Новгороде

При этом дата, когда планируется начать подавать тепло в жилые дома, пока не сообщается. Это зависит от прогноза погоды, который предоставляет Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды мэрии. По нормативам, отопление включают при достижении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 градусов Цельсия в течение пяти суток. Пока этот показатель не достигнут.