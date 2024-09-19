Похолодание началось в Ростовской области

Похолодание пришло в Ростовскую область. В отдельных районах ночная температура воздуха уже близится к 0 градусов, отмечают синоптики.
Например, в ночь на 18 сентября в северных территориях в среднем фиксировали до +8 градусов, а целом по области было +12−16 градусов. Днем 18 числа воздух должен прогреться до +26−28 градусов.
Предстоящей ночью, с 18 на 19 сентября, на Дону обещают +10−15, местами до +5, а в крайних северных районах до +2 градусов. Днем будет +20−25 градусов.
Наиболее холодной должна быть ночь на 20 сентября. В этот период термометры могут установиться в районе +8−13, местами будет до +4, а в крайних северных районах до 0. Днем ожидается +21−26 градусов.