Тепло в дома омичей начнет поступать с 23 сентября

На особом контроле в администрации города — подготовка к отопительному сезону в ТГК-11. Напомним, прошлой зимой котлы ТЭЦ-5 вышли из строя. — В ТГК-11 проводилась проверка Ростехнадзором, было выявлено большое количество нарушений. На данный момент ряд замечаний компания уже устранила. В соответствии с Приказом № 103 на это отведен срок до 1 ноября, — рассказал Артем Калашников. — При администрации города создана рабочая группа, и совместно мы прорабатываем все возможные варианты. В целом представители ТГК-11 отмечают, что в текущем году им было выделено достаточное финансирование на проведение ремонтных работ и техническая готовность не подведет.