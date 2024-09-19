Тепло в дома омичей начнет поступать с 23 сентября

Сегодня, 19 сентября, представители «Тепловой компании», «ОмскВодоканала», АО «Омск РТС» и департамента городского хозяйства рассказали о готовности к отопительному сезону и проведенных летом ремонтных работах.
— К настоящему моменту подготовлены к подаче и приему тепла все 64 теплоисточника, 1426,5 км тепловых сетей, — сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Артем Калашников. — Комиссиями административных округов выданы паспорта готовности на теплоснабжение потребителей 5770 жилым домам. Социальные объекты готовы к отопительному сезону на 100%, паспорта получили все 720 учреждений.
Уже сейчас тепло пришло в 69 детских садов, 30 школ, 2 учреждения дополнительного образования, 2 — культуры и 4 объекта здравоохранения. Со следующей недели, с 23 сентября, тепло начнет подаваться и в жилые дома омичей. Этот процесс будет постепенным и займет в целом 2−3 недели.
Подготовка к отопительному сезону включала в том числе и значительный объем ремонтных работ.
Как рассказал Артем Калашников, в рамках запланированных ремонтных работ была проведена замена 14 км тепловых сетей и 8 километров водопроводных, подготовлено 1948 км водопроводных и 1364 км канализационных сетей.
Впрочем, специалисты не скрывают — проблемы в городе есть. По данным представителей ресурсоснабжающих организаций, износ сетей в городе составляет порядка 70%. Это стало одной из причин массовых отключений горячей воды.
— На сегодняшний день от горячего водоснабжения отключено 402 жилых дома, на сетях зафиксировано 102 повреждения, — рассказал генеральный директор АО «Тепловая компания» Вадим Владимир Дмитриев. — Ремонтные работы ведутся без выходных. Износ большой, но это не снимает с нас ответственности за тепло и горячую воду в домах омичей. По тепловым сетям запланированный объем работ выполнен на 90% — отремонтировано 19 км сетей из запланированных 22-х. Оставшуюся часть работ мы закончим до конца сентября.
На особом контроле в администрации города — подготовка к отопительному сезону в ТГК-11. Напомним, прошлой зимой котлы ТЭЦ-5 вышли из строя. — В ТГК-11 проводилась проверка Ростехнадзором, было выявлено большое количество нарушений. На данный момент ряд замечаний компания уже устранила. В соответствии с Приказом № 103 на это отведен срок до 1 ноября, — рассказал Артем Калашников. — При администрации города создана рабочая группа, и совместно мы прорабатываем все возможные варианты. В целом представители ТГК-11 отмечают, что в текущем году им было выделено достаточное финансирование на проведение ремонтных работ и техническая готовность не подведет.