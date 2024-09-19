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Семьи ветеранов СВО смогут бесплатно ходить в кино и театры в Приморье: как получить билеты

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября, ФедералПресс. В Приморском крае семьи ветеранов специальной военной операции (СВО), а также родственники погибших защитников страны могут получат бесплатный доступ к различным культурным и спортивным мероприятиям в регионе. Эта инициатива реализована региональным отделением Фонда «Защитники Отечества» при поддержке профильных министерств Приморья.

Источник: РИА "Новости"

«С 12 объектами культуры и спорта имеются договоренности о бесплатном посещении для всех подопечных фонда. Представители организации обеспечивают билетами или пригласительными на игры хоккейного клуба “Адмирал”, представления в цирке, показы фильмов и спектаклей, выставки в музеях, а также постановки в Мариинском театре», — рассказали в пресс-службе правительства Приморского края.

Согласно информации фонда, инициатива предполагает, что члены семей ветеранов спецоперации смогут бесплатно посещать следующие культурные и спортивные учреждения:

Кинотеатры Театры Музеи Спортивные мероприятия, включая матчи хоккейного клуба «Адмирал» Цирковые представления Выставки и спектакли в Мариинском театре.

Отмечается, что работа над расширением списка доступных мероприятий и учреждений продолжается.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами программы и регулярно получать билеты на мероприятия, необходимо зарегистрироваться в филиале Фонда «Защитники Отечества». Регистрация проходит по адресу: Владивосток, ул. Давыдова, 9. Филиал работает ежедневно с 9:00 до 18:00 без выходных. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: 8 (800) 302−26−75, доб. 5.

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