Семьи ветеранов СВО смогут бесплатно ходить в кино и театры в Приморье: как получить билеты

«С 12 объектами культуры и спорта имеются договоренности о бесплатном посещении для всех подопечных фонда. Представители организации обеспечивают билетами или пригласительными на игры хоккейного клуба “Адмирал”, представления в цирке, показы фильмов и спектаклей, выставки в музеях, а также постановки в Мариинском театре», — рассказали в пресс-службе правительства Приморского края.