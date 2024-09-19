Семьи ветеранов СВО смогут бесплатно ходить в кино и театры в Приморье: как получить билеты

«С 12 объектами культуры и спорта имеются договоренности о бесплатном посещении для всех подопечных фонда. Представители организации обеспечивают билетами или пригласительными на игры хоккейного клуба “Адмирал”, представления в цирке, показы фильмов и спектаклей, выставки в музеях, а также постановки в Мариинском театре», — рассказали в пресс-службе правительства Приморского края.
Согласно информации фонда, инициатива предполагает, что члены семей ветеранов спецоперации смогут бесплатно посещать следующие культурные и спортивные учреждения:
Кинотеатры Театры Музеи Спортивные мероприятия, включая матчи хоккейного клуба «Адмирал» Цирковые представления Выставки и спектакли в Мариинском театре.
Отмечается, что работа над расширением списка доступных мероприятий и учреждений продолжается.
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами программы и регулярно получать билеты на мероприятия, необходимо зарегистрироваться в филиале Фонда «Защитники Отечества». Регистрация проходит по адресу: Владивосток, ул. Давыдова, 9. Филиал работает ежедневно с 9:00 до 18:00 без выходных. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: