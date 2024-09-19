Умар Кремлев приобрел 50% акций компании AVA Group

50% краснодарского девелопера AVA Group теперь принадлежат российский бизнесмен и международный спортивный функционер Умар Кремлев. По этому поводу 19 сентября в Москве в пресс-центре Информационного агентства ТАСС он и президент Группы компаний «АВА» (AVA Group) Ваган Арутюнян подписали соответствующее соглашение. С этого дня каждый из партнеров будет владеть долей 50%, а Ваган Арутюнян сохраняет контроль в части операционной деятельности холдинга.