Умар Кремлев приобрел 50% акций компании AVA Group

50% краснодарского девелопера AVA Group теперь принадлежат российский бизнесмен и международный спортивный функционер Умар Кремлев. По этому поводу 19 сентября в Москве в пресс-центре Информационного агентства ТАСС он и президент Группы компаний «АВА» (AVA Group) Ваган Арутюнян подписали соответствующее соглашение. С этого дня каждый из партнеров будет владеть долей 50%, а Ваган Арутюнян сохраняет контроль в части операционной деятельности холдинга.
Стороны не сообщили сумму сделки, зато озвучили дальнейшие планы работы — масштабирование проектов на федеральном уровне.
— Приобретаемый актив логично встраивается в концепцию развития бизнес-направлений, которыми мы с командой занимаемся сейчас. Наша общая цель — развитие социально ответственного и созидательного предпринимательства, — сказал Умар Кремлев.
Подписанное соглашение стало стратегическим документом и подтверждает объединение команды AVA Group и Умара Кремлева, сообщил Ваган Арутюнян.
— Оно позволит консолидировать управленческие компетенции и опыт в реализации инвестиционной деятельности. По сути, сегодня состоялось зарождение нового проекта с опытными, сильными и эффективными партнерами. Наше партнерство станет новым этапом в развитии холдинга, даст возможность масштабировать сферы деятельности и усилиться в развитии новых проектов, — прокомментировал президент Группы Компаний «АВА».
Ваган Арутюнян считает, что подписанное соглашение укрепит конкурентные позиции группы компаний и откроет для AVA Group новые перспективы в плане расширения географии проектов и дополнительных инвестиций.
Сотрудничество команды Умара Кремлева с группой компаний «АВА» имеет давний и успешный бэкграунд. Так по поручению президента России Владимира Путина Умар Кремлев совместно с Курчатовским институтом, Российской академией наук и другими ведущими научными организациями страны реализует проект «Большой Серпухов», цель которого — обеспечить технологический суверенитет страны за счет развития на территории Серпухова, Пущино и Протвино научных центров и высокотехнологичных наукоемких отраслей промышленности. «АВА» является одним из партнеров в рамках строительства Наукограда.
Помимо развития науки и технологий в рамках «Большого Серпухова» предусмотрено строительство доступного жилья, сохранение объектов культурного наследия, создание и развитие рекреационных и досуговых зон. В рамках проекта «АВА» уже сдано более 1 млн кв. м жилья, еще около 10 млн кв. м находится в стадии строительства и проектирования.
СПРАВКА КП.
Умар Назарович Кремлев — российский бизнесмен, мировой спортивный функционер и благотворитель. В списке его активов значится крупнейший дилерский холдинг России АО «РОЛЬФ», оператор государственных лотерей «Национальные лотереи» (ООО «Спортивные лотереи») и др. Также предприниматель является президентом Международной ассоциации бокса (IBA), председателем исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «Федерация бокса России», председателем наблюдательного совета оргкомитета Всемирных Игр дружбы.
AVA Group (Группа компаний «АВА») — многопрофильный холдинг, основанный в 2007 году, как девелопер полного цикла. Входит в топ-5 застройщиков Краснодарского края и топ-20 в России по объемам текущего строительства. Компания работает в нескольких направлениях: девелопмент инвестиционную деятельность, управление коммерческой недвижимостью, IT-решения, гостеприимство, cанаторно — курортное направление и сельское хозяйство в Краснодарском крае, Москве и Московской области, на Северном Кавказе и Алтае.