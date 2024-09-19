Концерт Константина Хабенского в Самаре не будет отменен

Ранее в СМИ появилась информация, что актер госпитализирован в состоянии средней тяжести в Москве. Медики якобы диагностировали у него гипертонию с преимущественным поражением сердца. Сам господин Хабенский назвал эту информацию «фантазиями».
Концерт в Самаре запланирован в рамках совместного гастрольного тура Константина Хабенского и группы «Ундервуд», посвященного 100-летнему юбилею Булата Окуджавы. Название концертной программы — «Последний троллейбус». На сцене должны прозвучать песни из альбома «Проект О» при участии приглашенных инструменталистов и бэк-вокалистов, а также отрывки из воспоминаний самого Булата Окуджавы, его стихотворения и воспоминания современников о нем.
В настоящее время не распроданы 75 билетов на балкон по цене 2−3 тыс. руб. и 160 билетов в партер по цене 3300−7 тыс. руб.