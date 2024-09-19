Капремонт до конца года завершат в школе № 1 Черемхово

Сейчас работы на объекте выполнены на 82%, а их окончание планируется на декабрь 2024. Сама школа была возведена в 1991 году, текущие работы начались в апреле 2023 года. За время их проведения были восстановлены инженерные сети и обновлена чаша бассейна.