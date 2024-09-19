Капремонт до конца года завершат в школе № 1 Черемхово

В Черемхово Иркутской области близится к завершению капитальный ремонт школы № 1. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, работы проводят по государственной программе региона «Развитие образования». На обновление учебного заведения выделили 212 миллионов рублей.
— Сейчас рабочие ремонтируют системы отопления и водоснабжения, а также силовое электрооборудование, вентиляцию и канализацию. Ведутся электромонтажные работы и благоустройство территории. Капитальный ремонт выполняется по графику, — отметил министр строительства Иркутской области Александр Галкин.
Сейчас работы на объекте выполнены на 82%, а их окончание планируется на декабрь 2024. Сама школа была возведена в 1991 году, текущие работы начались в апреле 2023 года. За время их проведения были восстановлены инженерные сети и обновлена чаша бассейна.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре запретят проезд сразу на двух участках улицы Баррикад. Ограничение продлится до 29 декабря.