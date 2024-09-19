В Ростове обвиняемая в убийстве 8-месячной дочери попросилась в зону СВО

На слушаниях в Ростове-на-Дону мать, подозреваемая в убийстве 8-месячной девочки, попросилась в зону специальной операции.
— Хочу заявить о своем желании принимать участие в зоне СВО в качестве медицинского работника, — сказала женщина.
Напомним, 18 сентября перед присяжными заседателями с последним словом выступили родители умершей девочки, ранее им предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц малолетнего» (п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Присяжные должны вынести вердикт в ближайшее время.
По данным следствия, расправа над ребенком произошла 28 апреля 2023 года в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону. После произошедшего мать некоторое время утверждала, что ее ребенка похитили неизвестные.