Реконструкция омского «Летура» затягивается до декабря

В Омске переносится срок окончания реконструкции бывшего ТЦ «Летур» на остановке «Дом туриста».
Напомним, обветшавшее здание выкупили новые собственники, после реконструкции ТЦ сменит не только хозяев, но и название — ТЦ буде называться «ГагаринМолл».
Ранее новые владельцы планировали закончить работы туже в сентябре нынешнего года. Однако до их завершения пока еще далеко. На объекте осталось доделать главное — реконструкцию фасада.
— Будем стараться завершить ремонт торгового комплекса к Новому году. На внутренние работы может потребоваться больше времени. Финальные работы на фасаде постараемся закончить к концу декабря, — сообщил сайту «Омск-информ» совладелец управляющей компании «Центроград», выкупившей большую часть «Летура», Илья Иванов.