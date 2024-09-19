Пермякам, вернувшимся из зоны СВО, оказали помощь в трудоустройстве

«Мы не только должны оказывать поддержку семьям участников СВО, но и когда ребята возвращаются, максимально помогать вернуться им к обычной жизни. Примерно 800 обращений по трудоустройству есть от ребят, которые вернулись со специальной военной операции. И уже 600 ходатайств, запросов удовлетворены с точки зрения поисков работы», — рассказал глава региона во время прямого эфира в четверг.