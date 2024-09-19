Бакальчуку предъявлено обвинение в убийстве после стрельбы в офисе Wildberries

«Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?» — сказала она.