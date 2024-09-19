Бакальчуку предъявлено обвинение в убийстве после стрельбы в офисе Wildberries

Сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку и еще шестерым участникам инцидента со стрельбой в центральном офисе Wildberries предъявлены обвинения по четырем статьям. Предприниматель просидел в кабинете у следователя до утра, пишет Mash. Последний пост Бакальчук выложил накануне в 18:04 мск — в нем бизнесмен заявил, что на него готовилось покушение. Следственный комитет из-за стрельбы в офисе Wildberries возбудил дело сразу по пяти уголовным статьям.
Обвинение.
Сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку ~предъявлено обвинение после стрельбы в офисе ВБ~. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к расследованию уголовного дела. Кроме Бакальчука, обвинение предъявлено еще шести фигурантам дела. Как сообщила Baza, речь идет о Коноплеве, Мажиеве, Сайфуллаеве, Байбетиеве, Канаеве и Висаригове.
Предприниматель просидел в кабинете у следователя с середины вчерашнего дня до сегодняшнего утра, пишет Mash.
Адвокаты бизнесмена подтвердили Forbes, что Бакальчуку предъявили обвинение в убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и в самоуправстве. Он задержан на 48 часов.
Позже информация об обвинении появилась и в Telegram-канале Бакальчука.
«Владиславу Сергеевичу Бакальчуку было предъявлено обвинение по следующим статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 — убийство; ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство; ст. 317 — покушение на сотрудника правоохранительных органов; и ст. 330 — самоуправство. Он задержан на 48 часов», — заявили адвокаты.
Они сочли обвинения абсурдными, а действия со стороны руководства Wildberries назвали провокацией. Они также указали, что передали следствию подтверждающие документы о том, что встреча в офисе ВБ была назначена на 12:00 18 сентября.
«В июне Владиславу Сергеевичу полностью заблокировали доступ к корпоративным ресурсам компании. Татьяна прекратила с ним всякое общение, не обсуждая ни условия развода, ни раздел имущества и бизнеса. Это было сделано при непосредственном участии братьев Мирзоян и, вероятно, лично Сулеймана Керимова», — отметили адвокаты.
По их словам, несмотря на неоднократные попытки их подзащитного наладить диалог, ~ни Татьяна Бакальчук, ни ее адвокаты не пошли на контакт~.
Вечером 18 сентября Владислава вызвали на беседу в правоохранительные органы для дачи объяснений, рассказал его адвокат Руслан Черяпин. Теперь следствие ходатайствует об избрании меры пресечения, пишет Baza. По ее данным, решение о мере пресечения некоторым фигурантам дела вынесут 19 сентября.
Последний пост в Telegram-канале лично Бакальчук опубликовал 18 сентября в 18:04, в нем он утверждал о готовившемся на него покушении. Он также подчеркнул, что о визите в офис принимающая сторона была уведомлена за сутки.
«Вывод только один: они готовились именно к покушению, которое затем хотели преподнести как несчастный случай, где виновными являемся я, мои сотрудники и охрана, нанятая мной после того, как дошла информация о связях “нового руководства Wildberries” с террористической группой, спонсируемой неким политиком, уроженцем Республики Ингушетия, занимающим высокий государственный пост», — написал Бакальчук.
Позднее в Telegram-канале Бакальчука было выложено сообщение от имени его адвокатов.
«На данный момент он не является ни задержанным, ни арестованным. Информация о его аресте со ссылкой на адвокатов — ложная и не соответствует действительности», — сообщала накануне группа адвокатов Бакальчука в его Telegram-канале.
По факту стрельбы СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство», «Незаконное хранение огнестрельного оружия», «Самоуправство» и «Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов».
Стрельба в офисе.
Владислав Бакальчук пришел с группой людей в бизнес-центр «Романов двор», где располагается офис Wildberries, около 12:30 18 сентября (одновременно другая группа людей пришла в офис Wildberries в БЦ «Искра-парк», однако их вывела охрана, сообщила пресс-служба маркетплейса).
На входе завязалась потасовка, после был открыт огонь, ~погибли два человека~: по данным Shot, это 28-летний мастер спорта по вольной борьбе Ислам-Бек Эльмурзиев и 41-летний Адам Алмазов.
Владислав Бакальчук заявил, что на «его команду» совершили нападение, когда они приехали на переговоры. Никаких встреч с Владиславом не планировалось, он предпринял попытку незаконного проникновения в офис Wildberries, заявила пресс-служба Wildberries.
Каждая из сторон обвинила оппонентов, что именно они первыми открыли стрельбу.
После инцидента Татьяна Бакальчук обратилась к супругу.
«Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?» — сказала она.
19 сентября основательница маркетплейса заявила, что в компании объявили траур после гибели охранников при стрельбе.
Бакальчук назвала произошедшее «горем, которое трудно осмыслить».
«Мы уверены, что виновники понесут наказание в соответствии с законом», — сообщила она и пообещала, что компания окажет семьям погибших сотрудников необходимую поддержку.
Предыстория конфликта.
Конфликт между супругами Татьяной Бакальчук и Владиславом Бакальчуком начался из-за слияния Wildberries с оператором наружной рекламы Russ в июне 2024 года. В результате этой сделки Wildberries передала 27 из 30 своих дочерних компаний в новую компанию RWB LLC, сообщал Forbes со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». Russ получила 35% акций в новом предприятии; Wildberries — 65%.
«Самая богатая женщина России фактически отдала 35% акций своей компании стоимостью ~около $3,4 млрд~. Ее чистая стоимость ~снизилась до $4,1 млрд с $7,9 млрд~», — сообщил Forbes.
До сделки Владислав Бакальчук владел 1% акций Wildberries; Татьяна Бакальчук — 99%. Теперь Владиславу Бакальчуку принадлежит 0,65% акций RWB, однако он претендует на половину бизнеса Wildberries, пишет Forbes.
В июле Владислав Бакальчук выложил запись встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На видео он называет сделку Wildberries с Russ «рейдерским захватом» и жалуется, что «жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес».
В ответ Татьяна Бакальчук объявила о разводе, а также объяснила, что проблемы с мужем начались задолго до сделки с Russ.
12 сентября в суде прошло первое заседание о разводе, ни один из супругов его не посетил.