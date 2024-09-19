Экспертиза признала высказывания Лебедева о Мизулиной частным мнением

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы приобщил результаты экспертизы к иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к блогеру Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) и дизайнеру Артемию Лебедеву, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Приобщаем заключение эксперта, который изучил эти спорные видеоматериалы и установил, что это негативные высказывания со стороны Лебедева, но они носят исключительно форму мнения, которое у нас не оспаривается. Поэтому мы настаиваем на том, что это были личные суждения моего доверителя, которые никак не относятся к утверждениям о фактах», — заявил представитель дизайнера Калой Ахильгов, попросив суд отказать в удовлетворении иска. Суд приобщил документы.
Лефортовский районный суд в четверг в рамках беседы по иску принял позиции обеих сторон в письменной форме и назначил на 4 октября начало рассмотрения исковых требований Мизулиной и Лиги безопасного интернета к Лебедеву и Дудю. Как передает корреспондент ТАСС, заседание попытался сорвать неизвестный мужчина, приставы вывели его из здания суда, процесс возобновился.
Екатерина Мизулина подала иск о защите чести и достоинства в отношении Лебедева и Дудя после выхода интервью, в котором распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и ее лично. Мизулина требует взыскать солидарно с ответчиков моральный вред в размере 10 млн рублей и в случае удовлетворения исковых требований направить эти средства на помощь семьям участников СВО.
После заседания адвокат Лебедева заявил корреспонденту ТАСС, что его доверитель с самого начала готов был заключить мировое соглашение с истцом, «но все будет зависеть от его условий». «Мы ни в коем случае не соглашаемся с тем, что это является порочащим честь и достоинство, но вместе с тем Лебедев не желал и не желает обидеть личность Мизулиной, но при этом он свое мнение о Лиге безопасности интернета не меняет», — резюмировал собеседник агентства. Остальные представители сторон отказались давать комментарии.