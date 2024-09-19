Экспертиза признала высказывания Лебедева о Мизулиной частным мнением

После заседания адвокат Лебедева заявил корреспонденту ТАСС, что его доверитель с самого начала готов был заключить мировое соглашение с истцом, «но все будет зависеть от его условий». «Мы ни в коем случае не соглашаемся с тем, что это является порочащим честь и достоинство, но вместе с тем Лебедев не желал и не желает обидеть личность Мизулиной, но при этом он свое мнение о Лиге безопасности интернета не меняет», — резюмировал собеседник агентства. Остальные представители сторон отказались давать комментарии.