Госжилинспекция Татарстана назвала сроки начала отопительного сезона

«Статистическая картина прекрасна, по ней наш жилой фонд готов. Но основное свойство инспектора — сомнение и недоверие. Мы проверили на сегодня почти 700 домов, и почти в каждом из них находим какие-то нарушения. Более чем в 100 случаях были вынуждены принимать административные меры. Это говорит о том, что примерно в 15% жилого фонда мы увидели серьезные нарушения».