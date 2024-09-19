Два района Омска останутся без воды

Как сообщили в компании «Росводоканал Омск», в Ленинском административном округе Омска с 9:30 до 17:00 пройдет ремонт на водопроводной насосной станции по улице 14-й Военный городок, 35.
Под отключение попадают абоненты*:
- Пос. Черёмушки — 14 Военный городок (жилые дома и адм. здания);
- Воинская часть и Омский автобронетанковый инженерный институт;
- Школа № 127;
- Пос. Новая станица;
- Частный сектор по ул. 1-я — 5-я Рассветная.
Заявлено, что машина с питьевой водой будет установлена по адресу: ул. 14 Военный городок, 35. Кроме того, в Центральном административном округе с 11:00 до 15:00 по улице Сибмисовская, 12 будут ремонтировать водопровод. Из-за этого од отключение попадают абоненты*:
Ул. Сибмисовская, 1; Ул. Каховского, 3/2; СТ Испытатель; СТ Факел; СТ Любитель-4.
*Список предоставлен водоканалом и может измениться.