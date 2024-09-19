Два района Омска останутся без воды

Заявлено, что машина с питьевой водой будет установлена по адресу: ул. 14 Военный городок, 35. Кроме того, в Центральном административном округе с 11:00 до 15:00 по улице Сибмисовская, 12 будут ремонтировать водопровод. Из-за этого од отключение попадают абоненты*: