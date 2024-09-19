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В Омске вводят штрафы за перегораживание доступа к мусорным площадкам

В четверг, 19 сентября 2024 года, в стенах Законодательного Собрания Омской области состоялось заседание комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

Так, парламентарии оценили предложение дополнить статью 32.3 КоАП Омской области пунктом о назначении штрафа для автовладельцев, чьи транспортные средства, будучи припаркованными на внутриквартальной территории, фактически перегораживают доступ к площадкам для сбора ТКО. Члены комитета рекомендовали принять инициативу по внесению соответствующих дополнений в региональный КоАП.

Также в КоАП на региональном уровне предложено внести норму о назначении штрафа за непредоставление или несвоевременное предоставление данных об отходах в кадастр.

Среди других рассмотренных на заседании предложений упрощение порядка предоставление земель, отнесенных к участкам недр общеполезных ископаемых, в пользование для проведения строительных работ или же реконструкции трубопроводов различного назначения. Суть предложения заключается в том, что теперь они смогут передаваться в пользование без проведения торгов.

Еще один законопроект, рассмотренный на заседании, заключался в совершенствовании процедуры распределения разрешений на добычу зверей в общедоступных охотничьих угодьях. Жеребьевку предлагается проводить с использованием механизма генерации случайных чисел.

ЖКХ