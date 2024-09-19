В Омске вводят штрафы за перегораживание доступа к мусорным площадкам

Среди других рассмотренных на заседании предложений упрощение порядка предоставление земель, отнесенных к участкам недр общеполезных ископаемых, в пользование для проведения строительных работ или же реконструкции трубопроводов различного назначения. Суть предложения заключается в том, что теперь они смогут передаваться в пользование без проведения торгов.