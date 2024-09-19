После теплых и ясных выходных омичей ждут похолодание и дождь

По прогнозу Гидрометцентра России омичей ждут теплые и ясные выходные. Так, в субботу, 21 сентября, максимальная температура воздуха составит +20 градусов. Вероятность осадков, по прогнозу синоптиков, нулевая.
В ночь на воскресенье похолодает до +9, но днем снова распогодится — до тех же +20. Дождей 22 сентября не предвидится.
Интересно, что синоптики Гидрометцентра прогнозируют на выходные умеренно ветреную погоду — до 4−5 м/с. А вот сервис Gismeteo при тех же температурных границах пророчит на все выходные сильный ветер — до 10−13 м/с.
Также по прогнозу Gismeteo вечером в воскресенье начнется слабый дождь, который будет идти всю ночь. Температура воздуха 23 сентября, в первый день рабочей недели, опустится до +14.