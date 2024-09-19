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В Красноярске новые школы появятся в шести микрорайонах

В Красноярске появятся новые школы. Они разместятся в Тихих зорях, Солнечном, Мичуринском, Покровке, Аэропорту, Ветлужанке.

В Красноярске появятся новые школы. Об этом заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время прямой линии.

Город нашел участки под строительство новых школ в Тихих зорях, Солнечном, Мичуринском, Покровке, Аэропорту и Ветлужанке.

«Должно быть найдено решение по микрорайону “Южный берег”. Оттуда очень много обращений. Удивительно: создан комфортный по качеству жилья микрорайон, в котором нет инфраструктуры. Глава города мне докладывал, что есть частный земельный участок. Его нужно выкупить или обменять, и начать проектирование образовательного учреждения на этой площадке», — рассказал Михаил Котюков.

Все средства в бюджете города и края для поддержки города в решении этой проблемы будут предусмотрены, добавил губернатор. Также деньги будут привлекать из федерального бюджета.

Добавим, за три года в Красноярском крае должно появиться порядка 30 школ, детсадов, техникумов и других учреждений образования.

образование