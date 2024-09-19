В Красноярске новые школы появятся в шести микрорайонах

«Должно быть найдено решение по микрорайону “Южный берег”. Оттуда очень много обращений. Удивительно: создан комфортный по качеству жилья микрорайон, в котором нет инфраструктуры. Глава города мне докладывал, что есть частный земельный участок. Его нужно выкупить или обменять, и начать проектирование образовательного учреждения на этой площадке», — рассказал Михаил Котюков.