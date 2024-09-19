«Спи, дорогая мамочка»: Поисковики ищут родных женщины, замученной в гестапо под Ростовом

— На нем присутствует табличка «Галушкиной Е. Ф., зверски замученной в гестапо 9 января 43 года. Спи, дорогая мамочка. От мужа и дочери». Мы пока не знаем, кто эта женщина, но пытаемся найти ее родственников и близких, чтобы узнать ее судьбу и почему она оказалась в гестапо. Пока нам известно, что в новочеркасском гестапо уничтожались участники антифашистского движения. Возможно, она принадлежала как раз-таки к одной из подпольных ячеек.