«Спи, дорогая мамочка»: Поисковики ищут родных женщины, замученной в гестапо под Ростовом

В Аксайском районе Ростовской области поисковики начали работы, в так называемом «расстрельном поле», где фашисты устроили место геноцида дончан.
О том, кто там может покоиться, «КП — Ростов-на-Дону» рассказал руководитель поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.
ЗА ЧТО МОГЛИ ЛИШИТЬ ЖИЗНИ.
«Расстрельное поле» находится между Ростовом и Новочеркасском, если ехать по старой ростовской дороге. Сейчас это территория Аксайского района.
— Страшное место потому, что в годы войны очень много жителей казачьих хуторов и станиц, а также Новочеркасска там были уничтожены нацистами. Считается, что многие из них похоронены именно на этом «расстрельном поле».
В то время там проходил глубокий противотанковый ров — один из рубежей обороны Ростова. Убивали местных жителей либо из-за нелояльности, либо из-за нарушения нацистского режима. К примеру, человек мог погибнуть за то, что появился во время комендантского часа на улице или не исполнил какой-то приказ.
ЛИШНИЕ ЛЮДИ.
— Но самое жуткое заключалось в том, что, по нашим предположениям, там покоятся дети-инвалиды из новочеркасского интерната и 95 пациентов новочеркасской психиатрической больницы. Возможно, что там же уничтожены и некоторые сотрудники.
Эти убитые дети из Новочеркасска стали доказательством того, как реализовывалась программа нацистской партии по уничтожению людей с психологическими или физическими недостатками. По их представлению, все они — лишние люди, которых не надо кормить, лечить, а просто ликвидировать.
И этот факт не подлежит забвению, потому что здесь были уничтожены совершенно беспомощные люди. Все это говорит о двух мировоззрениях. Если в России душевнобольным и детям с ограниченными возможностями всегда уделялось особое внимание, строились дома, их отправляли в санатории, пытались лечить, то в нацистской Германии их просто уничтожали.
Но, пожалуй, самое страшное, добавил Андрей Кудряков, что об этом месте, сравнимом по своему эмоциональному наполнению с Змиевской балкой, в наше время забыли практически все.
МАСШТАБ НЕИЗВЕСТЕН.
Вот и сколько там захоронено людей, пока не известно даже приблизительно.
— Во время оккупации Новочеркасска были уничтожены 1 070 человек. Но в городе найдено место захоронений и расстрелов чуть менее двухсот человек. А сколько уничтожены в Аксайском районе, в хуторах и станицах мы до сих пор не знаем.
К тому же, немцы часто перехватывали колонны с беженцами, которые пытались спастись от оккупации и уходили с территории Украины в Сталинград.
— Поэтому мы хотим провести там экспедицию, чтобы понять хотя бы приблизительно: сколько же там уничтожено людей. И, конечно, привлечь внимание к этому совершенно жуткому месту.
НАРОДНЫЙ ПАМЯТНИК НА МЕСТЕ МАССОВОЙ КАЗНИ.
Сейчас о том, что в поле находится место массовой казни людей, напоминает только народный памятник.
— На нем присутствует табличка «Галушкиной Е. Ф., зверски замученной в гестапо 9 января 43 года. Спи, дорогая мамочка. От мужа и дочери». Мы пока не знаем, кто эта женщина, но пытаемся найти ее родственников и близких, чтобы узнать ее судьбу и почему она оказалась в гестапо. Пока нам известно, что в новочеркасском гестапо уничтожались участники антифашистского движения. Возможно, она принадлежала как раз-таки к одной из подпольных ячеек.
Пока же на месте расстрелов поисковики ведут разведку, используя для этого геомагнитные приборы. Таким образом, планируют установить место, где приблизительно в земле находятся останки людей.
— Потом будем решать вопрос с собственником земли, местным фермером, о времени, когда мы сможем начать раскопки на этом месте.
Сейчас там находятся пахотные поля. А вот что именно потом будет на месте «расстрельного поля», пока не известно.
— Это зависит от сознательности нашего общества. Пока же этот народный памятник содержится только за счет местных жителей, того же фермера, жителей Аксайского района и Новочеркасска.
При этом Андрей Кудряков заверил, что это место точно войдет в экскурсионный маршрут по местам геноцида мирного населения Ростовской области, который проводят поисковики «Миус-Фронта».