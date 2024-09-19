Олбани
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске рассказали, когда закончится сезон электросамокатов

Самокаты будут еще доступны пока на дорогах не будет снега.

Источник: Сиб.фм

В четверг, 19 сентября, издание Om1 Новосибирск сообщило, что сервис кикшеринга Whoosh объявил о возможном завершении сезона электросамокатов. Точная дата окончания сезона пока не установлена.

Электросамокаты будут доступны на улицах города до тех пор, пока температура воздуха не опустится ниже 0 градусов и не появится снег или наледь.

Если гололедица образуется ночью, сервис будет временно приостановлен до улучшения погодных условий. Как только наледь растает, самокаты снова станут доступны для использования.