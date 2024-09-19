В Новосибирске рассказали, когда закончится сезон электросамокатов

В четверг, 19 сентября, издание Om1 Новосибирск сообщило, что сервис кикшеринга Whoosh объявил о возможном завершении сезона электросамокатов. Точная дата окончания сезона пока не установлена.
Электросамокаты будут доступны на улицах города до тех пор, пока температура воздуха не опустится ниже 0 градусов и не появится снег или наледь.
Если гололедица образуется ночью, сервис будет временно приостановлен до улучшения погодных условий. Как только наледь растает, самокаты снова станут доступны для использования.