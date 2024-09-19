РИА: в деле банкиров из Дагестана появились украшения с 1,5 тыс. бриллиантов

Кроме того, в 2018 году экс-руководителя филиала «Россельхозбанка» по Гунибскому району Дагестана обвинили в хищении 15 млн рублей. Он оформлял фиктивные кредиты на жителей республики, которые ведут личное подсобное хозяйство. Банкир использовал их данные, которые хранились в базах «Россельхозбанка». Сперва Гунибский районный суд лишил мужчину свободы на шесть лет условно, однако Верховный суд посчитал такой приговор слишком мягким и изменил наказание — на четыре года колонии общего режима.