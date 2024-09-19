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В Омской области больница куда придется выбрасывала опасные медотходы

Свалка медотходов обнаружена в Русско-Полянском районе.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Русско-Полянского района проверила, как местная центральная районная больница исполняет санитарные требования, предъявляемые к сбору, хранению и утилизации медицинских отходов.

На ЦРБ пожаловались неравнодушные граждане, заметившие несанкционированную свалку на одном из участков.

Как показала прокурорская проверка, больницу подозревали не без оснований — договор на вывоз медицинских отходов со специализированной организацией больница не заключила.

«Прокуратура внесла главному врачу БУЗОО “Русско-Полянская ЦРБ” представление, — сообщили в надзорном ведомстве. — Также по инициативе прокуратуры учреждение привлечено к административной ответственности по статье “нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения”.

ЦРБ грозит штраф до 20000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Устранение нарушений поставлено прокуратурой на контроль.