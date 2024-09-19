В Омской области больница куда придется выбрасывала опасные медотходы

Прокуратура Русско-Полянского района проверила, как местная центральная районная больница исполняет санитарные требования, предъявляемые к сбору, хранению и утилизации медицинских отходов.
На ЦРБ пожаловались неравнодушные граждане, заметившие несанкционированную свалку на одном из участков.
Как показала прокурорская проверка, больницу подозревали не без оснований — договор на вывоз медицинских отходов со специализированной организацией больница не заключила.
«Прокуратура внесла главному врачу БУЗОО “Русско-Полянская ЦРБ” представление, — сообщили в надзорном ведомстве. — Также по инициативе прокуратуры учреждение привлечено к административной ответственности по статье “нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения”.
ЦРБ грозит штраф до 20000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Устранение нарушений поставлено прокуратурой на контроль.