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На трассе Красноярск — Элита изменится схема движения

Движение транспорта на одном из участков будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону.

Источник: минтранспорта края

20 сентября на трассе Красноярск — Элита изменится схема движения. Об этом рассказали в региональном Министерстве транспорта. Так, с 3,5 по 5,6 километр автодороги движение сместят вправо по направлению в Красноярск. Таким образом, движение транспорта будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону.

Напомним, что на трассе Красноярск — Элита идёт масштабная реконструкция. 17 сентября завершился третий этап. Специалисты занимались благоустройством дороги: смонтировали ограждения, установили шумозащитные экраны, засеяли откосы, а также нанесли разметку из термопластика.