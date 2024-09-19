20 сентября на трассе Красноярск — Элита изменится схема движения. Об этом рассказали в региональном Министерстве транспорта. Так, с 3,5 по 5,6 километр автодороги движение сместят вправо по направлению в Красноярск. Таким образом, движение транспорта будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону.