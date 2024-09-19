С 20 сентября у новосибирских трамваев № 10 и 18 изменятся маршруты

На левом берегу Новосибирска изменится работа двух трамваев. Речь идет о 10-м и 18-м. Из-за ремонта трамвайных путей с 22 часов 20 сентября до 5 утра 22-го будет закрыто движение трамваев на участке улицы Широкой от Демьяновской до Дюканова.