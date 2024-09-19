С 20 сентября у новосибирских трамваев № 10 и 18 изменятся маршруты

На левом берегу Новосибирска изменится работа двух трамваев. Речь идет о 10-м и 18-м. Из-за ремонта трамвайных путей с 22 часов 20 сентября до 5 утра 22-го будет закрыто движение трамваев на участке улицы Широкой от Демьяновской до Дюканова.
«В пятницу, 20 сентября, трамваи будут работать до 10 часов вечера», — сообщает «МК в Новосибирске».
С 21 сентября 10-й трамвай будет следовать от депо через остановку «ТГ “Левобережный” по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Вертковской, Троллейной, Широкой, Ватутина, Котовского, Блюхера, Покрышкина, Сибиряков-Гвардейцев до остановки “ТГ “Левобережный”, а потом — в депо.
У 18-го трамвая (в прямом и обратном направлениях) конечные остановки — поселок Чемской и Юго-Западный жилмассив. Он будет следовать по улицам Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина, Блюхера, Котовского, Ватутина, Широкой, Троллейной, 9-й Гвардейской Дивизии, Волховской и Связистов.
Пассажиров будут информировать об изменениях пути следования трамваев. Горожан просят учитывать эту информацию.