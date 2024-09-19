Новая федерация футбола открылась в Пермском крае

Как рассказал «Ъ-Прикамье» Жвакин, идея создания новой федерации поступила от футбольного сообщества Прикамья, в том числе от руководителей профессиональных и любительских команд, начальников бюджетных и частных профильных школ, тренеров и ветеранов футбола. При этом существовать она будет не за счет бюджета, а за счет турнирных взносов и поддержки спонсоров.