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Новая федерация футбола открылась в Пермском крае

Ее президентом стал бывший владелец клуба «Звезда-2013» Данил Жвакин.

Источник: БЕЛТА

11 сентября в Перми зарегистрировали новую краевую федерацию футбола. Ее президентом стал Данил Жвакин — бывший владелец детского футбольного клуба «Звезда-2013». Соучредителями выступили футбольный тренер Вадим Ежуров и экс-футболист пермской «Звезды» Игорь Аликин.

Как рассказал «Ъ-Прикамье» Жвакин, идея создания новой федерации поступила от футбольного сообщества Прикамья, в том числе от руководителей профессиональных и любительских команд, начальников бюджетных и частных профильных школ, тренеров и ветеранов футбола. При этом существовать она будет не за счет бюджета, а за счет турнирных взносов и поддержки спонсоров.

Учредители новой краевой федерации футбола планируют заниматься продвижением идеи занятия спортом среди молодежи, проводить футбольные турниры, объединять профильные школы и клубы, а также всесторонне развивать инфраструктуру для проведения комфортных тренировок на территории Пермского края.