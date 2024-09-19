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В ближайшие выходные Зеленоградск наконец отметит День города

Праздник был перенесен из-за метеоусловий.

В Зеленоградске в выходные собираются продолжить праздновать День города, мероприятия которого были перенесены из-за плохой погоды на прошлых выходных.

Программа мероприятий.

Площадь Роза Ветров.

12:00 «Зарядка со звездой» Алексей Крупняков — «Заслуженный мастер спорта». Победитель Кубка Мира, Чемпион Европы, участник двух Олимпийских игр.

12:00 Сбор участников велопробега «Зеленоградск-Россия-Будущее!».

12:15 Зумба «Праздничная».

13.00 Старт велопробега «Зеленоградск-Россия-Будущее!».

13:15 Мастер класс по гиревому спорту и мастер класс по армрестлингу. Мастер-класс по армрестлингу проводит многократный призер Всероссийских и областных соревнований, тренер по армрестлингу, руководитель движения KönigArm — Кирилл Юрьевич Конин. А по гиревому спорту легенда гиревого спорта Калининградской области, трехкратный чемпион мира — Бабушкин Михаил.

13:30 Авиашоу.

14:00—14:30 Торжественное открытие Дня города. Театрализованный пролог.

14:30—15:30 Концертная программа Калининградского театра эстрады «Дома искусств».

15:30—16:00 Выступление группы АТРИМ.

16:00—17:00 Выступление группы ГРОМЧЕ.

17:00—18:30 Технический перерыв.

18:30—19:45 Показ мод «Дыхание ветра» от театра моды «ТЕФИТИ», ателье «КОРОЛЕВСКИЙ СТИЛЬ», театра моды КГТУ «СТЕПАНИДА» и проект «ПОЭЗИЯ НАРОДНОГО КОСТЮМА» от Веры Гавриленко. Показ мод от победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Калининград» в коллаборации с Янтарным комбинатом.

20:00—21:15 Праздничная шоу -программа. «Неоклассика с визуальным погружением». Световое шоу.

Другие локации:

09:00 Детский турнир по футболу «Кубок Балтийского моря». Детский лагерь им. Л. Голикова.

14:00 «Кубок Мамочек» по пляжному футболу на Западном пляже (ориентир кафе "Резиденция).

16:00 Матч чемпионата Калининградской области по футболу ФК «Бриз» (г. Зеленоградск) — ФК «Каскад» (г. Калининград). Городской стадион.

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