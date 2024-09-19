В ближайшие выходные Зеленоградск наконец отметит День города

В Зеленоградске в выходные собираются продолжить праздновать День города, мероприятия которого были перенесены из-за плохой погоды на прошлых выходных.
Программа мероприятий.
Площадь Роза Ветров.
12:00 «Зарядка со звездой» Алексей Крупняков — «Заслуженный мастер спорта». Победитель Кубка Мира, Чемпион Европы, участник двух Олимпийских игр.
12:00 Сбор участников велопробега «Зеленоградск-Россия-Будущее!».
12:15 Зумба «Праздничная».
13.00 Старт велопробега «Зеленоградск-Россия-Будущее!».
13:15 Мастер класс по гиревому спорту и мастер класс по армрестлингу. Мастер-класс по армрестлингу проводит многократный призер Всероссийских и областных соревнований, тренер по армрестлингу, руководитель движения KönigArm — Кирилл Юрьевич Конин. А по гиревому спорту легенда гиревого спорта Калининградской области, трехкратный чемпион мира — Бабушкин Михаил.
13:30 Авиашоу.
Другие локации:
09:00 Детский турнир по футболу «Кубок Балтийского моря». Детский лагерь им. Л. Голикова.
14:00 «Кубок Мамочек» по пляжному футболу на Западном пляже (ориентир кафе "Резиденция).
16:00 Матч чемпионата Калининградской области по футболу ФК «Бриз» (г. Зеленоградск) — ФК «Каскад» (г. Калининград). Городской стадион.