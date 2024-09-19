В ближайшие выходные Зеленоградск наконец отметит День города

13:15 Мастер класс по гиревому спорту и мастер класс по армрестлингу. Мастер-класс по армрестлингу проводит многократный призер Всероссийских и областных соревнований, тренер по армрестлингу, руководитель движения KönigArm — Кирилл Юрьевич Конин. А по гиревому спорту легенда гиревого спорта Калининградской области, трехкратный чемпион мира — Бабушкин Михаил.