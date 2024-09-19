Начало отопительного сезона 2024 в Перми: когда в домах включат отопление

Несмотря на то, что еще стоит теплая и сухая погода, уже с 20 сентября в Перми ожидается значительное похолодание и дожди. Жители начинают задумываться, когда же в домах включат отопление. Рассказываем, когда в Перми стартует отопительный сезон в 2024 году.