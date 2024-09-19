Начало отопительного сезона 2024 в Перми: когда в домах включат отопление

Рассказываем, когда в Перми начнется отопительный сезон в 2024 году и в домах включат отопление.
Несмотря на то, что еще стоит теплая и сухая погода, уже с 20 сентября в Перми ожидается значительное похолодание и дожди. Жители начинают задумываться, когда же в домах включат отопление. Рассказываем, когда в Перми стартует отопительный сезон в 2024 году.
Отопительный сезон в 2024 году в Перми: когда включат отопление в жилых домах
На днях глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление о начале отопительного периода 2024/2025 годов. Чтобы не допустить ненормативных температур в детских садах, школах и больницах, городские власти приняли решение не ждать традиционную нормативную пятидневку с температурой ниже +8 градусов.
Согласно документу, отопительный сезон 2024/2025 годов в Перми стартует 18 сентября. В Первую очередь, отопление включат в объектах социальной сферы — в детских садах, школах, больницах, а также в учреждениях культуры и спорта. В жилые дома отопление начнут включать с 23 сентября.
В администрации Перми напоминают, что запуск тепла в городе происходит не одномоментно. Ход подключения зависит от неоднородного рельефа: городские улицы «спускаются» к Каме, и для создания гидравлических и тепловых режимов для зданий в нижней части Перми потребуется больше времени.
Таким образом, отопление в городе появится постепенно, по мере перевода насосных станций и тепломагистралей на зимние режимы. В среднем, заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы занимает две-три недели. За это время батареи в домах приходят в «нормативное» состояние и начинают греть в полную силу.
Традиционно с началом отопительного сезона в 2024 году, в районных администрациях и департаменте ЖКХ администрации Перми начнут работу телефоны горячих линий по запуску тепла. Контакты будут опубликованы дополнительно.