В Академическом районе Екатеринбурга появился новый красочный арт-объект

«Арт-объект — это отсылка к нескольким ярким художникам, чьи имена известны миру, чьи работы до сих пор вызывают интерес и жаркие споры, чьё творчество не оставляет никого равнодушным. В их картинах каждый видит то, что хочет видеть сам, вне контекста, заложенного ими. Я надеюсь, что этот арт-объект станет символом креативных, творческих, независимых от стереотипов жителей Академического района, точкой притяжения и необычной фотозоной», — уточнил главный архитектор проекта Александр Ананьев.