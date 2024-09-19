В Академическом районе Екатеринбурга появился новый красочный арт-объект

Жители Академического района Екатеринбурга обсуждают арт-объект, который появился в новом квартале «Олимпика». В прогулочной зоне ЖК установили яркую скульптуру, которая станет очередной достопримечательностью самого молодого района столицы Урала.
Авторская инсталляция «Рука художника» от урбаниста Юрия Берестова олицетворяет стиль одиозной творческой пары — Фриды Кало и Диего Ривера. За основу арт-композиции был взят собирательный образ руки как главного инструмента творчества художников. Цветовая гамма и графика отражают экспрессивную манеру написания полотен мексиканских художников. Установил скульптуру мастер-девелопер проекта комплексного освоения территории АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).
«Арт-объект — это отсылка к нескольким ярким художникам, чьи имена известны миру, чьи работы до сих пор вызывают интерес и жаркие споры, чьё творчество не оставляет никого равнодушным. В их картинах каждый видит то, что хочет видеть сам, вне контекста, заложенного ими. Я надеюсь, что этот арт-объект станет символом креативных, творческих, независимых от стереотипов жителей Академического района, точкой притяжения и необычной фотозоной», — уточнил главный архитектор проекта Александр Ананьев.
Новые кварталы Академического района действительно наполнены творчеством. Так, в «Олимпике» расположена детская музыкальная школа, а в соседнем квартале «Элевен» — детская художественная школа, где могут заниматься и взрослые, к примеру, керамикой.
Вообще, в каждом квартале Академического можно найти объекты-символы. К примеру, «Скамья примирения» для желающих возобновить дружбу или отношения, «Сова», олицетворяющая концепцию района-наукограда. Или символ из семи ромашек «Семья», который напоминает о том, что в самом молодом районе в новейшей истории страны живёт много молодых семей с детьми.