В Омске продолжаются изменения в структуре депархитектуры

В департаменте архитектуры и градостроительства Омска очередные изменения. У директора департамента Романа Воробева появился еще один заместитель.
В должности повысили Ольгу Дерябину. До назначения Дерябина руководила в департаменте одним из подразделений — управлением градостроительства.
Теперь у директора департамента три заместителя: первый заместитель Татьяна Фролова, Елена Шевченко и Ольга Дерябина.
Напомним, сам Роман Воробьев был назначен на этот пост совсем недавно. Ранее он занимал должность главного архитектора города, а сейчас совмещает две должности.