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В Омске продолжаются изменения в структуре депархитектуры

У директора департамента появился новый зам.

Источник: Комсомольская правда

В департаменте архитектуры и градостроительства Омска очередные изменения. У директора департамента Романа Воробева появился еще один заместитель.

В должности повысили Ольгу Дерябину. До назначения Дерябина руководила в департаменте одним из подразделений — управлением градостроительства.

Теперь у директора департамента три заместителя: первый заместитель Татьяна Фролова, Елена Шевченко и Ольга Дерябина.

Напомним, сам Роман Воробьев был назначен на этот пост совсем недавно. Ранее он занимал должность главного архитектора города, а сейчас совмещает две должности.