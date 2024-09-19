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Куда сходить воронежцам на выходных

О событиях города и области — в нашем материале.

21 сентября

ТРК «Арена»

  • 13:00 | Фестиваль «ВоронЁЖ» | 3+

Никитинский театр

  • 18:00 | Спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно» | 12+

Воронежский океанариум

  • 11:00, 15:00 | Представление морских котиков «Отпуск мечты» | 0+
  • 17:00 | Экскурс с кормлением и викториной «Планета обезьян» | 0+

Дворцовый комплекс Ольденбургских

  • 14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Театр «Кот»

  • 19:00 | Комедия «У каждого свои недостатки» | 16+

Адмиралтейская площадь

  • 17:00 | Конкурсный показ 11-го Фестиваля уличного кино | 16+

Воронежская филармония

  • 18:00 | Василий Степанов (виолончель), дирижёр Игорь Вербицкий. Симфоническая музыка по субботам | 12+

Музей-заповедник «Костёнки»

  • 11:00 | Праздничная программа «Археология: о чем “молчит” каменный век» | 0+

22 сентября

Никитинский театр

  • 18:00 | Спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно» | 12+

Воронежский театр оперы и балета

  • 10:00 | Экскурсия «Волшебный мир театра» | 4+
  • 11:00 | Балет-сказка «Красная шапочка» | 0+

  • 15:00 | Концерт «Всё начинается с любви» | 12+
  • 18:00 | Оперетта «Летучая мышь» | 12+

Воронежский океанариум

  • 11:00, 15:00 | Представление морских котиков «Отпуск мечты» | 0+
  • 12:00 | Экскурсия для всей семьи «Звезды океанариума» | 0+
  • 13:00 | Творческая мастерская для детей (Морская гостиная) | 0+

Дворцовый комплекс Ольденбургских

  • 14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежская филармония

  • 13:00 | Чудесный колокольчик и другие «волшебные истории». Музыкальные истории Знайкиной и её друзей | 6+

Театр «Кот»

  • 15:00 | «Сказки на всякий случай» | 3+

Музей-заповедник «Костёнки»

  • 10:30 | Пешая экскурсия «Костенки без палеолита» | 6+
  • 11:00, 16:00 | Программа «Археологическая новелла» | 6+