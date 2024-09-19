Куда сходить воронежцам на выходных

21 сентября
ТРК «Арена»
- 13:00 | Фестиваль «ВоронЁЖ» | 3+
Никитинский театр
- 18:00 | Спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно» | 12+
Воронежский океанариум
- 11:00, 15:00 | Представление морских котиков «Отпуск мечты» | 0+
- 17:00 | Экскурс с кормлением и викториной «Планета обезьян» | 0+
Дворцовый комплекс Ольденбургских
- 14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Театр «Кот»
- 19:00 | Комедия «У каждого свои недостатки» | 16+
Адмиралтейская площадь
- 17:00 | Конкурсный показ 11-го Фестиваля уличного кино | 16+
Воронежская филармония
- 18:00 | Василий Степанов (виолончель), дирижёр Игорь Вербицкий. Симфоническая музыка по субботам | 12+
Музей-заповедник «Костёнки»
- 11:00 | Праздничная программа «Археология: о чем “молчит” каменный век» | 0+
22 сентября
Никитинский театр
- 18:00 | Спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно» | 12+
Воронежский театр оперы и балета
- 10:00 | Экскурсия «Волшебный мир театра» | 4+
- 11:00 | Балет-сказка «Красная шапочка» | 0+
- 15:00 | Концерт «Всё начинается с любви» | 12+
- 18:00 | Оперетта «Летучая мышь» | 12+
Воронежский океанариум
- 11:00, 15:00 | Представление морских котиков «Отпуск мечты» | 0+
- 12:00 | Экскурсия для всей семьи «Звезды океанариума» | 0+
- 13:00 | Творческая мастерская для детей (Морская гостиная) | 0+
Дворцовый комплекс Ольденбургских
- 14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежская филармония
- 13:00 | Чудесный колокольчик и другие «волшебные истории». Музыкальные истории Знайкиной и её друзей | 6+
Театр «Кот»
- 15:00 | «Сказки на всякий случай» | 3+
Музей-заповедник «Костёнки»
- 10:30 | Пешая экскурсия «Костенки без палеолита» | 6+
- 11:00, 16:00 | Программа «Археологическая новелла» | 6+