Отопительный сезон стартовал в 42 районах Иркутской области

При этом в Иркутской области продолжает работу оперштаб по подготовке объектов ЖКХ и соцсферы районов. На сегодняшний день, фактический запас угля в регионе превышает 325 тысяч тонн, а жидкого 10 тысяч тонн. Также по программе Северного завоза продолжается поставка топливных энергоресурсов.