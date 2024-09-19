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Отопительный сезон стартовал в 42 районах Иркутской области

Отопление подключили в более 14 тысячах жилых домов.

В Иркутской области в 42 муниципальных образованиях стартовал отопительный сезон. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, тепло поступает уже в более 14 тысяч жилых домов, а также в более 3,1 тысячи соцобъектов. Благополучно запущены 916 котельных.

— Вопросы вхождения муниципалитетов в отопительный период продолжают оставаться на контроле регионального Правительства, министерства жилищной политики и энергетики, а также на личном контроле Губернатора региона Игоря Ивановича Кобзева. К сожалению, не обходится без сложностей, которые стараемся оперативно решать совместно с муниципалитетами, — отметил Анатолий Никитин.

При этом в Иркутской области продолжает работу оперштаб по подготовке объектов ЖКХ и соцсферы районов. На сегодняшний день, фактический запас угля в регионе превышает 325 тысяч тонн, а жидкого 10 тысяч тонн. Также по программе Северного завоза продолжается поставка топливных энергоресурсов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области завершается строительство сразу трех детских садов. Дошкольные учреждения появятся в Иркутске, Черемхово и Тулунском районе.

ЖКХ